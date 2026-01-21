ボートレース尼崎のプレミアムG1「第7回BBCトーナメント」が22日に開幕する。守屋美穂（37＝岡山）は上位機の一角を担う57号機を獲得したが、前検では素性の良さを感じ取ることはできなかった様子。「プロペラはそのまま。起こしで鳴いたりしたので、他との比較は分からなかった。1人で乗っている感じは悪くなかったけど、鳴くのが気になったのでそれを解消したい」22日の初日は1Rに4号艇、トーナメント1回戦の11Rに2号艇