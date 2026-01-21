1月13日、『Bリーグドラフト2026』の1位指名権を獲得したサンロッカーズ渋谷が、指名候補10選手を集めた『サンロッカーズ渋谷 Pre-Draft Workout 2026（プレドラフトワークアウト）』を開催。関東1部で57年ぶりとなる優勝を果たした早稲田大学の岩屋頼も参加した。 早稲田大のキャプテンを務めていた岩屋は、183センチ78キロのポイントガード。今回のワークアウトには、月岡熙（日本体