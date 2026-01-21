きょう（２１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２１６円安の５万２７７４円と５日続落。朝方は先物主導で大きく下放れ８００円近い下げで５万２０００円台攻防の様相となったが、典型的な寄り底となり、その後は一定のリズムで階段を上るように戻り足に転じた。米国同様に日本もトリプル安懸念が取り沙汰されているが、きょうのところは１０年債はもとより、２０年債、３０年債などの超長期債も買いが優勢であり「