高知ユナイテッドSCは21日、SC相模原からGK猪瀬康介(25)が完全移籍で加入することを発表した。猪瀬は流通経済大柏高からFC琉球を経て、2023年に相模原へ完全移籍。2024年にブラウブリッツ秋田へ期限付き移籍し、翌2025年に相模原へ復帰したが、今月2日に両者協議のもとで退団することが発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK猪瀬康介(いのせ・こうすけ)■生年月日2000年12月25日(25歳)■出身地茨城県