¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬°úÂà¤·¤¿¸å¤Î´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×OB¤âÃ²¤¯´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸½ºßÃÏ¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï1·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ç½ÉÅ¨¡¦ÆüËÜ¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿´Ú¹ñ¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ë²ó¤ê¡¢24Æü¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤¿U-21À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤è¤ê2ºÐ¤â¼ã¤¤¥Á¡¼