株式会社焦点工房は1月21日（水）、SHOTENブランドのマウントアダプター「LM-NZ M II」を発売した。希望小売価格は3万6,000円。ブラックとシルバーの2色をラインアップする。 ライカMマウントレンズを、ニコンZマウントカメラに装着するためのアダプター。従来モデルで8mmだったヘリコイドの繰り出し量を9mmに拡大。装着レンズの最短撮影距離がより短くなる。またヘリコイドの動作精度も向上したという。