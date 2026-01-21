TCL JAPAN ELECTRONICS（TCL）は2月10日に、日本の住環境に合わせたコンパクト設計ながら高い洗浄性能と操作性を兼ね備えた、「洗濯専用ドラム式洗濯機（TW-DV7A）」を発売する。標準洗濯容量は7.0kg。価格はオープンで、実勢価格は5万円前後の見込み。●「乾燥機能」なし実勢価格は5万円前後「洗濯専用ドラム式洗濯機」は、スリム設計を採用しているため、マンションなど洗濯スペースが限られている場合でも手軽に導入でき