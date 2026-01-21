記者会見する木原官房長官＝21日午前、首相官邸政府は21日、大雪で国民生活への影響が懸念されるとして、首相官邸の危機管理センターに設置していた情報連絡室を官邸対策室に格上げした。高市早苗首相は関係省庁に対し（1）適時的確な情報提供（2）ライフラインや交通の確保（3）被害が発生した場合の迅速な状況把握―を指示。「人命第一の方針の下、災害応急対策に全力で取り組むように」と求めた。木原稔官房長官が記者会見