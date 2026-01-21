安倍元首相が銃撃された事件の判決公判が開かれた奈良地裁の法廷＝21日午前（代表撮影）主文を微動だにせず聞き入った。奈良地裁で開かれた安倍晋三元首相銃撃事件の判決。「被告人を無期懲役に処す」。山上徹也被告（45）は表情を変えず、言い渡した裁判長に一礼した。これまでの公判と同様に、家族の話には反応を見せ、うなずいていた。山上被告は午後1時25分ごろ、傍聴の約70席が全て埋まった101号法廷に入った。昨年10月の