トヨタ・モビリティ基金の交通安全啓発イベントで、園児姿になった名古屋駅前の巨大マネキン「ナナちゃん」＝21日午前トヨタ自動車が設立した一般財団法人「トヨタ・モビリティ基金」は21日、名古屋駅前の巨大マネキン「ナナちゃん」を園児の姿にし、交通安全を啓発するイベントを開いた。7歳前後の子どもの交通事故が目立っており、小学校の入学時期を前に保護者や通行人へ注意を呼びかけた。ナナちゃんは横断歩道を渡る練習