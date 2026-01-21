記者会見する元衆院議員の瑞慶覧長敏氏＝21日午後、沖縄県庁元衆院議員の瑞慶覧長敏氏は21日、沖縄県庁で記者会見し、次期衆院選沖縄2区に立候補すると表明した。社民党県連の一部が支援する。元社民副党首の新垣邦男衆院議員も新党「中道改革連合」から出馬予定で、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対する勢力「オール沖縄」の分裂選となる。瑞慶覧氏は、辺野古移設に関する中道の見解を巡り、立憲民主党