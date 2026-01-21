東京・八王子市の圏央道で軽トラックが炎上しました。車が炎に包みこまれ、激しく燃えています。21日午前5時半ごろ、圏央道外回り・八王子ジャンクション付近で「軽トラックから火が出ていたようだ」と110番通報がありました。警視庁によりますと、軽トラックの運転手が「走行中にギアチェンジができなくなったため車を止めたところ、エンジンルーム付近から火が出た」と話しているいうことです。火は約1時間半後に消し止められ、