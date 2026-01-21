「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２１日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。政治家を引退することを表明した菅義偉元首相について「本当に本当にお疲れ様でした」とねぎらった。西村氏は「菅義偉元総理が次の衆議院選に出馬せず、後進に道を譲るということで政界から引退されるというお話を聞きました。菅先生、長い間国民のために、命削って政治活動、