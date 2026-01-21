漫画家の清野とおる氏による『壇蜜』が、書店員を中心とした漫画好きの審査員によって選ばれる「マンガ大賞2026」の一次選考にノミネートされ、話題を集めている。全12作品がノミネートされ、大賞発表は3月下旬が予定されている。『壇蜜』は2025年7月に第1巻が発売され、1月22日には第2巻が発売される。「タイトルのとおり、清野さんが2019年に結婚を発表した、女優でタレントの壇蜜さんとの日常を描いたノンフィション作品です