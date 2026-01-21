Roborock（ロボロック）とSB C&Sは、7.98cmの超薄型で美しいデザインの新型ロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Pro」を、全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで2026年2月4日（水）より発売します。 「Roborock Qrevo Curv 2 Pro」 発売に先立ち、全国のヤマダデンキおよびヤマダウェブコムでは、1月21日（水）に予約の受け付けを開始します。 記事のポイント ロボット掃除機としての