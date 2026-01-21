◆第６７回アメリカジョッキークラブカップ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月２１日、美浦トレセン間違いなく過去一番と言える動きだった。ディマイザキッド（牡５歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）は美浦・Ｗコースでミツカネメルクリオ（３歳未勝利）を１馬身追走。直線で強めに追われると素早く反応し内から１馬身抜け出した。５ハロン６９秒３―１１秒９というタイム以上の