宝塚歌劇月組若手スター・礼華（れいか）はる主演の亡国封史「雨にじむ渤海（パレ）」が２１日、兵庫・宝塚市の宝塚バウホールで開幕した。１０世紀、渤海。度重なる暗殺の危機に見舞われていたインソン（礼華）は、何者かに谷底へと突き落とされる。市井の民・セウォン（彩海せら）に助けられたインソンは身分を偽り、民と変わらない生活を始める。一方、王宮では権力争いが激化。謎多き国・渤海を舞台に、一人の王の生きざま