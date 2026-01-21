◆大相撲初場所１１日目（２１日・両国国技館）新大関・安青錦（安治川）は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）に下手投げで下し、２敗で首位を守った。過去４戦全勝の相手に、左下手を取り、投げようとしたところで、伯乃富士が左膝から崩れ落ちた。両横綱が不安定な相撲を続ける場所で、安定感を示している。前日も東前頭３枚目・隆の勝（常盤山）の強烈な突き押しにも、前傾姿勢を崩さず、白星につなげた。新大関での勝ち