◆大相撲初場所１１日目（２１日・両国国技館）西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）は、同７枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を送り出し、９連勝。２敗で首位を守った。右をさし、左で抱えながら、前に出て勝利とした。９日目、豊昇龍（立浪）、前日は大の里（二所ノ関）と、２日続けての横綱を撃破し、勢いに乗っている。１２日目は、新大関・安青錦（安治川）との取組となったが、優勝争いの台風の目となっている。