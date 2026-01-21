れいわ新選組の山本太郎代表が２１日に都内で会見し、健康上の理由で参院議員を辞職することを発表した。山本氏は会見前に公開したＹｏｕＴｕｂｅ動画で「端的に言うと多発性骨髄腫、血液のガン。その一歩手前にいます」と説明しており、今後は無期限の活動休止に入る。党代表は辞任せず、そのまま続行。共同代表の大石晃子氏、櫛渕万里氏らが業務を引き継ぐとした。会見は、山本氏の「すみません、遅くなりました〜」の軽やか