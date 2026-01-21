富山テレビの堀元優花アナウンサーが21日までに自身のインスタグラムを更新。極寒の滝行に挑戦した姿を公開した。 【写真】猛烈寒波をものともせず!あっぱれな滝行 「寒修行へきょうは二十四節気の『大寒』雪が降りしきる中、滝に打たれました」とつづり、富山県・大岩山日石寺での滝行を報告。気温は氷点下1度で水温3度、雪も舞う厳しい寒さの中、白装束に身を包み、勢いよく流れ落ちる水に打たれる動画を投稿し