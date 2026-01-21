新作メモリアルジュエリー「クオーリア」の、故人・ペットの遺骨を納めるリング（指輪） 4種類がケイウノから登場。手元供養として故人やペットの遺骨・遺灰・遺髪などを納められるリング（指輪）です。 ケイウノ メモリアルジュエリー「クオーリア」 発売日：2026年3月コンセプト：“はなれていても、心は一緒。ふとした瞬間に感じるあなたの存在”取扱店舗：ケイウノ直営店