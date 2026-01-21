日本国際賞の受賞が決まった審良静男氏（国際科学技術財団提供）国際科学技術財団は21日、優れた科学技術の成果を対象とする日本国際賞を、自然免疫が病原体を認識する仕組みを解明した審良静男大阪大特任教授（72）と、米テキサス大のジージャン・チェン教授（60）に贈ると発表した。デジタル社会の倫理的な課題の解決に貢献した米ハーバード大のシンシア・ドワーク教授（67）も選ばれた。免疫には、体内に入った病原体などの