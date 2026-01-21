神奈川県横須賀市で２０２４年９月、同市ハイランド、会社員伊藤翼さん（当時２２歳）が米海軍横須賀基地所属の米兵の乗用車にはねられ死亡した事故を巡り、伊藤さんの遺族が米兵と国に計約１億円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論が２０日、横浜地裁（浅岡千香子裁判長）であった。事故を起こした米兵は、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）で禁錮１年６月、執行猶予４年の判決が確定。米国に帰国し、住所が