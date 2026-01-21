『君の手が語ること』（デビット・ゾペティ 著）芥川賞候補にもなったデビュー作でスイス人留学生と盲目女性との恋愛を描いた著者が、今度は「手話」をテーマにした小説を書いたと聞いて大いに関心を覚えた。さらに、著者自身が「手話通訳者を目指し手話を学んでいる」と知り驚いた。しかし考えてみると、ろう者が昔から使っている「日本手話」は、日本語とは異なる文法を持つ独立した言語である。音声日本語を介さず、ろう者