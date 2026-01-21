高市早苗首相の義理の息子で、衆院選（1月27日公示、2月8日投開票）に福井2区の自民党公認候補として出馬表明していた山本建氏（41）について、自民党が公認しない方針を決めたことが判明した。高市首相の事務所が「週刊文春」の取材への回答で明らかにした。【画像】《自民党が公認せず！》高市首相の義理の息子・山本建氏高市早苗首相©︎時事通信山本建氏は、高市早苗首相の夫・山本拓元衆院議員の長男で、現在