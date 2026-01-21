宝塚歌劇団月組の178センチ長身スター礼華はるが21日、兵庫・宝塚バウホールで、主演公演「雨にじむ渤海（パレ）」の初日を迎えた。10世紀、中国東北部から朝鮮北部、ロシア沿海部にかけて広大な領土を持ち、隆盛を極めた渤海は、隣国・契丹に攻めこまれ、滅びようとしていた。その国の最後を見届けた王テ・インソンは、度重なる暗殺の危機に見舞われた。幾度となく人に裏切られ、命を狙われてきた王の目は冷たく、孤独にゆがみ、