県内は２１日夜から大雪に注意してください。中越では２１日夜遅くから２３日にかけて、上越では２２日未明から朝にかけて、大雪による交通障害に警戒が必要です。２１日午後５時現在、中越には「大雪警報」が発表中です。新潟地方気象台によると、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。中越と上越の山沿いでは２３日にかけて警報級の大雪となる所があり平地でも大雪の可能性があります。その後も、新潟県では２５