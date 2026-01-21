全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・浅草の蕎麦店『丹想庵 健次郎』です。奥浅草の隠れ家でしっとりと、そばがきで飲む浅草寺からしばらく奥に進んだ路地に佇む隠れ家的な店。旬の旨いアテが豊富で、いつでも気分よく飲める店として人気だが、そばがきは本格派だ。焼き田舎そばがき1490円『丹想庵健次郎』焼き田舎そばがき1490円この皿一枚あれば、いつまでも飲め