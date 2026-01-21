衆院選の公示が迫る中、吉村知事は、連合山形が「２党１団体」としての統一候補を、擁立しないことについて、戸惑いをにじませました。 【写真を見る】「おぉーそうなるのか」吉村知事が衆議院選挙の野党の動きに戸惑い「2党1団体」で統一候補を擁立せず（山形） 候補者の支援についてはきょうも明言をさけています。 きょう県庁で開かれた定例会見で吉村知事は、候補者の支援について現時点での明言は避けました。 吉