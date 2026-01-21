日本海側、とくに山陰や近畿北部、北陸周辺は22日（木）にかけて、山沿いや山地だけでなく、平地でも積雪が急増するおそれがあります。積雪や路面凍結による交通障害、電線や樹木への着雪、なだれや落雪、除雪中の事故などに注意が必要です。除雪は体力を消耗しやすいので、体調管理にも十分な注意が必要です。なお、22日（木）は近畿中部や東海の平地でも、雪の積もる所がありそうです。交通機関への影響などに注意してください。