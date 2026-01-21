「プレミアムガーナショコラアイスのLOVINGパフェ」銀座コージーコーナーは、1月23日から3月15日まで、カフェ・レストラン併設9店舗で「プレミアムガーナショコラアイスのLOVINGパフェ」を販売する。バレンタイン＆ホワイトデー期間限定で、プレミアムガーナショコラアイスを使用した「プレミアムガーナショコラアイスのLOVINGパフェ」が登場する。チョコレートの味わいがしっかり感じられる濃厚なショコラアイスをベースに、ホイ