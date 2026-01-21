「暴君ハバネロ・旨パンチ」東ハトは、1月26日から全国コンビニルート限定で「暴君ハバネロ・旨パンチ」を発売する。「暴君ハバネロ・旨パンチ」は、激辛トウガラシ・ハバネロを使った刺激的なウマ辛ポテトスナック「暴君ハバネロ」のシリーズ商品。オニオンとチキンの旨味に2種のガーリックパウダー（ガーリックパウダー、フライドガーリックパウダー使用）を効かせ、旨味濃いめに仕上げた。カップ入りタイプで手軽につまみやすく