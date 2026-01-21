「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」明星食品は、カップ焼そば「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 だしソース味」を、2月9日から発売する。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は、「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始した。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で好評を得ている。和食の基本である「だし」だが、近年「だし」に注目が集