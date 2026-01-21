五十嵐晴冬、小林竜登、新井真季子全日本スキー連盟は21日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー代表として、男子エアリアルの五十嵐晴冬（美深エアフォース）とスキークロスで男子の小林竜登（森川建設）、女子の新井真季子（岐阜日野自動車）を追加したと発表した。出場枠の再配分を受けた。スキーの五輪代表は20日に発表された52人と合わせて計55人となった。