メールチェックを楽にする方法はあるか。資産10億円を築いた実業家で投資YouTuberの上岡正明さんは「メールは工夫すれば1分で返信できる。届いたメールは3つの箱に仕分けをし、短時間で返信する癖をつければ、時間の無駄遣いがなくなる」という――。※本稿は、上岡正明『人生が劇的に変わる 「1分」の使い方』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／HAKINMHAN※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／