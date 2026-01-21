現地発！ スペイン人記者「久保建英コラム」今シーズン前半の不調から脱し、昨年末から好プレーを続けていた久保建英だったが、バルセロナ戦で負傷離脱した。今回はペッレグリーノ・マタラッツォ監督就任後の久保のプレーとケガの状態について、サン・セバスティアンの地元紙『ノティシアス・デ・ギプスコア』で、長年レアル・ソシエダの番記者を務めるマルコ・ロドリゴ記者に言及してもらった。バルセロナ戦で負傷した久保建英