世帯年収が900万円を超えそうだと、すでに受けている授業料支援がすぐ打ち切られるのか心配になります。結論から言うと、就学支援金は毎年度、収入状況の届出などを踏まえて判定されるため、今月のボーナス増だけで即座に止まると決まるわけではありません。 ただし、次の判定タイミングで区分が変わり、支給額が変わる可能性はあります。大事なのは、いつ判定されるのかと、判定が何で決まるのかを押さえることです。