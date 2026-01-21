高市早苗首相は19日、衆議院を解散すると表明した。選挙の争点は何になるのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「自民党も、立憲民主党と公明党が結成した『中道改革連合』も物価高対策として食料品の消費税ゼロを打ち出しているが、これでは争点がない選挙になってしまう。物価高対策に取り組むなら、国民が困っているコメ価格を下げる政策を打ち出すべきだ」という――。写真＝EPA／時事通信フォト2026年1月19