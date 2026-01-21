【モデルプレス＝2026/01/21】THE RAMPAGEの長谷川慎が1月21日、カンテレ×FODドラマ枠「顔のない患者-救うか、裁くか-」（毎週木曜0時15分〜／フジテレビ：毎週木曜0時45分〜）囲み取材に、共演の井上想良、樋口日奈、曽田陵介とともに出席。曽田に意外な行動を明かされる場面があった。【写真】長谷川慎の驚き行動暴露した28歳イケメン「結構びっくり」◆長谷川慎、共演者に意外な一面明かされる本作は、医師である主人公が「愛