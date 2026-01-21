【モデルプレス＝2026/01/21】タレントの加藤綾菜が1月20日、自身のInstagramを更新。お好み焼きを中心とした手料理5品を公開し、話題を呼んでいる。【写真】45歳差夫婦の妻「お店みたい」お好み焼き・白菜と豚バラのスープなど並んだ食卓◆加藤綾菜、野菜たっぷり手料理5品披露綾菜は、「加藤家の食卓」とつづり、菊芋、キャベツ、ネギなど野菜をたくさん使ったお好み焼きを投稿。「白菜と豚バラのスープや大根を煮たよ」と、寒い