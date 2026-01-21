ハワイアンテイストのバーガーチェーン「クア･アイナ」は、2026年1月21日(水)より、「オリジナルチリミートソース」を使用したハンバーガー3種を期間限定で販売する。ラインアップは「チリ厚切りチェダーチーズバーガー」「チリハラペーニョバーガー」、新作の「チリチキンバーガー」。販売期間は4月21日(火)まで、日本国内のクア･アイナ全店で提供される。【画像を見る】チリ厚切りチェダーチーズバーガー、チリハラペーニョバー