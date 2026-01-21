２月開幕の「明治安田百年構想リーグ」へ向け、宮崎でキャンプを行う鹿島は２１日、宮崎市内で約２時間の調整を行った。初のＪクラブとの対外試合となった岡山戦（１〇０）から一夜明け、軽めの調整となったものの、パス精度や連係の向上を図るメニューで汗を流した。＊＊＊負傷で昨季終盤戦２試合を欠場したＦＷチャヴリッチは、徐々に復帰へのペースを上げている。始動日（７日）は完全別メニューでの調整となり、