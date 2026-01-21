岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝が２１日、美浦滞在を開始した。期間は約１か月間で、２月２２日の東京開催まで活動拠点を置く。関西に戻って以降も騎乗馬のスケジュールに合わせて、美浦と栗東を往復する予定もあるという。充実のシーズンとなりそうだ。この日はアメリカＪＣＣに出走するノースブリッジ（牡８歳、美浦・奥村武厩舎、父モーリス）の最終追い切りに騎乗。先行するホウオウプレミア（７歳２勝クラス）を４馬身追走