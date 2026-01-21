◆大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）西１３枚目・友風（中村）が東８枚目・正代（時津風）に引き落とされ、４勝７敗となった。当たって圧力をかけられ、そのまま引き落とされてしまった。「何も言うことがないという感じですね。前に圧力をかけられたし、力負けですね。レベルが上だということだと思います」と静かに話した。残り４日。疲労感に関しては「内容は悪いので、勝負が一瞬で終わっている。もっと