高松地検丸亀支部 香川県坂出市で死亡事故を起こし、過失運転致傷の疑いで逮捕（その後、致死に切り替え）された丸亀市の男性（56）を、高松地検丸亀支部は1月16日付で不起訴処分としました。 男性は2025年8月2日、坂出市で軽自動車を運転中に原付きバイクと衝突。バイクの男性（83）は事故の約1時間後に死亡しました。 高松地検丸亀支部は不起訴の理由を「証拠により判断した結果」としています。