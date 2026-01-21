Ｂ２ベルテックス静岡は２１日、ケニー・ローソン・ジュニア（３７）と契約が合意したと発表した。ローソンはアメリカ出身で２０７センチ、１２１キロのビッグマン。ベルテックスでは、２０２２年シーズンから２季プレーした。２２―２３年シーズンではＢ２昇格に貢献。Ｂ２昇格１年目となった２３―２４季はリーグ戦５９試合に出場し、１試合平均１４・６点をマークし、平均リバウンド７・２本でプレーオフ進出に導いた。今季