YOASOBIのボーカル、ikuraとしても活躍するシンガー・ソングライターの幾田りら（25）が21日、自身のXを更新。深夜の投稿が話題になっている。【写真】結成以降初更新！Ayaseとikuraを新たに描き下ろしたYOASOBIの新しいイラストビジュアル幾田は深夜1時8分に「あやせとのんでる」とひと言ポスト。そんな幾田に対し、YOASOBIのコンポーザー・Ayase（31）も同時間帯に、「リラが酔ってる」「俺もか」「楽しいね!」と連投した。