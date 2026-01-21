俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が20日、自身のインスタグラムを更新。「友達とラーメンいってきた」のコメントとともに、オフショットを公開した。【写真】「お友達もイケメン」“友達2人”とのラーメン屋でのオフショットを披露した佐野勇斗投稿された写真では、佐野が同グループの山中柔太朗（24）、曽野舜太（23）と3人でラーメンを前にカウンター席で並び、それぞれカメラ目線やポーズを見せる