松竹芸能は21日、同社所属のフラワーショウの華ゆりさんが、18日に悪性リンパ腫のため亡くなったと伝えた。享年80。【動画】華ゆりさんといえば…「サカイ引越センター」CM「べんきょうしまっせ」同社は「弊社所属タレントフラワーショウの華ゆり（享年80歳）が、2026年1月18日午前4時29分に悪性リンパ腫の為、大阪市内の病院にて永眠いたしました。皆様より、故人が生前に賜りましたご厚情に深謝し厚く御礼申し上げます。